Португалец Криштиану Роналду снимет самый дорогой дом в мире

Пятница, 06 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалец Криштиану Роналду снимет самый дорогой дом в мире

Итальянские СМИ обсуждают бытовые подробности перехода португальского футболиста из «Реала» в «Ювентус».

Криштиану Роналду в случае перехода в «Ювентус» намерен арендовать в Турине самый дорогой дом в мире - огромную виллу, сутки аренды которой стоят 40 тысяч евро, сообщает Il Giornale в четверг, 5 июля.

Вилла расположена в живописном месте неподалеку от центра города. Ранее там некоторое время жили два других известных футболиста - Зинедин Зидан и Фабио Каннаваро. Недавно от намерения арендовать виллу отказалась группа U2 - их смутила цена в 280 тысяч евро за неделю, пишет regnum.ru.

Собеседники итальянских журналистов в кругах риэлторов подтверждают информацию о переговорах об аренде виллы, но им неизвестно, представляют ли потенциальные клиенты интересы Роналду.

Португальский футболист должен был бы платить за виллу 14,5 миллионов евро в год, если бы намеревался проживать там постоянно. Сделают ли ему оптовую скидку, итальянским СМИ неизвестно.

По данным испанских и итальянских изданий, договоренность о переходе Роналду в «Ювентус» может быть достигнута уже в ближайшие дни, сумма трансфера составит 100−120 млн евро, а зарплата футболиста - до 30 млн евро в год.

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