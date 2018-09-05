Португалец Моуринью отделался условным сроком

Среда, 05 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Моуринью отделался условным сроком

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании на сумму около 3,3 млн евро.

Португальский специалист признал, что в бытность главным тренером мадридского «Реала» скрыл от министерства финансов Испании часть доходов с помощью компании на Британских Виргинских островах. В частности, в 2011 году он не заплатил 1,6 млн евро, а в 2012-м — 1,7 млн евро, пишет ntv.ru.

За каждый эпизод Моуринью получил по 6 месяцев тюрьмы, однако в Испании наказание на срок менее двух лет за уклонение от налогов считается условным.

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