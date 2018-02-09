Португалец получил семь лет за шпионаж

Уголовный суд Лиссабона приговорил его к семи годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает RTP.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, мужчина был завербован российской стороной, которая обещала выплачивать ему деньги за секретную информацию. Пока приговоренный останется под домашним арестом до вступления решения суда в силу. Защита намерена опротестовать вердикт суда, пишет rosbalt.ru.

Жиля арестовали в Риме в 2016 году, когда тот пытался продать секретные документы, связанные с Европейским Союзом и НАТО, гражданину РФ Сергею Позднякову, занимавшемуся, по версии следствия, сбором информации в пользу Службы внешней разведки. Кроме того, следствие установило, что португалец состоял в интимных отношениях с несколькими женщинами из Восточной Европы, а также из России. Итальянские власти экстрадировали Жиля в Португалию.