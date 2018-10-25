Португалец Роналду был замечен в баре Вегаса

Четверг, 25 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду был замечен в баре Вегаса

Роналду и обвинившая его в изнасиловании американка попали на видео.

Британский таблоид The Sun опубликовал видео из ночного клуба в Лас-Вегасе (штат Невада), на котором португальский нападающий Криштиану Роналду танцует с американкой Кэтрин Майоргой, обвинившей его в изнасиловании.

Ролик, как утверждает издание, снят в клубе Sin City в 2009 году, за несколько часов до предполагаемого изнасилования. Роналду с бокалом в руке танцевал в VIP-зоне в обнимку с Майоргой.

29 сентября в сети появились фотографии португальца с девушкой. За день до этого Майорга впервые публично выступила с обвинениями Роналду в изнасиловании. Инцидент якобы произошел в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.

Роналду назвал заявления женщины ложью. «Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — сказал футболист.

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