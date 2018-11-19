Португалец Роналду может сыграть свадьбу уже в декабре

Игрок сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду может официально оформить брак и сыграть свадьбу с Джорджиной Родригес во время перерыва в чемпионате Италии, который начнется в декабре. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Также отмечается, что пара была замечена в одной из церквей Турина, пишет life.ru.

Ранее стало известно, что Роналду сделал предложение своей подруге, которая ответила согласием. На ужине в Лондоне девушка была с обручальным кольцом.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. У них уже есть совместная дочь Алана-Мартина.