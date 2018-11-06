Португалец Роналду не попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду не попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Француз Килиан Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира.

Обновленный рейтинг-лист швейцарской компании CIES Football Observatory, которая ежемесячно оценивает самых дорогих футболистов мира из ведущих европейских лиг, возглавил форвард сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Его оценили в 216,5 млн евро.

В список самых дорогостоящих игроков Европы вошли, в большинстве своем, нападающие. Вслед за Мбаппе стоят англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 млн евро), бразилец Неймар ("ПСЖ", 197,0), египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль", 173,0), бразилец Филиппе Коутиньо ("Барселона", 171,3), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", 170,6), англичанин Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 164,6).

Только на 8-м месте самый дорогой из полузащитников – британец Деле Алли ("Тоттенхем", 163,4 млн евро), а замыкают десятку форварды Ромелу Лукаку (сборная Бельгии и "Манчестер Юнайтед", 164,3) и Антуан Гризманн (сборная Франции и "Атлетико", 157,7), пишет vesti.ru.

Самым ценным среди центральных защитников стал француз Самюэль Умтити ("Барселона", 99,2 млн евро), среди фланговых защитников – англичанин Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", 96,4), среди вратарей – бразилец Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", 102,0).

Интересно, что за последние несколько месяцев значительно снизилась стоимость лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, который нынешним летом перешел из мадридского "Реала" в итальянский "Ювентус": форвард снизил свой финансовый рейтинг со 170,6 млн евро до 123,6 и не попал даже в Топ-10 самых дорогих нападающих.

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