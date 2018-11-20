Португалец Роналду очень разозлился

Вторник, 20 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду очень разозлился

Полузащитник Арсенала Месут Озил утверждает, что его уход из мадридского Реала разозлил Криштиану Роналду.

Месут Озил был одним из ключевых игроков в Реале Жозе Моуриньо, но после назначения Карло Анчелотти "бланкос" продали немецкого полузащитника в Арсенал за сумму около 50 миллионов евро.

"Продажа Озила — очень плохая новость для меня. Он лучше всех знает мои движения в штрафной. Я очень зол, что Озил уходит", — процитировал Озил слова Роналду.

При этом Месут отметил, что трансфер состоялся очень быстро, пишет football.ua.

"На выходных я был уверен, что останусь в Реале, но затем понял, что тренер или руководство клуба не верят в меня", — сказал Озил.

"Я из тех игроков, для которых важно, чтобы в них верили. Именно это стало причиной моего перехода в Арсенал, ведь я чувствовал, что нужен этому клубу".

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