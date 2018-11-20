Португалец Роналду очень разозлился
Полузащитник Арсенала Месут Озил утверждает, что его уход из мадридского Реала разозлил Криштиану Роналду.
Месут Озил был одним из ключевых игроков в Реале Жозе Моуриньо, но после назначения Карло Анчелотти "бланкос" продали немецкого полузащитника в Арсенал за сумму около 50 миллионов евро.
"Продажа Озила — очень плохая новость для меня. Он лучше всех знает мои движения в штрафной. Я очень зол, что Озил уходит", — процитировал Озил слова Роналду.
При этом Месут отметил, что трансфер состоялся очень быстро, пишет football.ua.
"На выходных я был уверен, что останусь в Реале, но затем понял, что тренер или руководство клуба не верят в меня", — сказал Озил.
"Я из тех игроков, для которых важно, чтобы в них верили. Именно это стало причиной моего перехода в Арсенал, ведь я чувствовал, что нужен этому клубу".
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