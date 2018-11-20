Португалец Роналду очень разозлился

Месут Озил был одним из ключевых игроков в Реале Жозе Моуриньо, но после назначения Карло Анчелотти "бланкос" продали немецкого полузащитника в Арсенал за сумму около 50 миллионов евро.

"Продажа Озила — очень плохая новость для меня. Он лучше всех знает мои движения в штрафной. Я очень зол, что Озил уходит", — процитировал Озил слова Роналду.

При этом Месут отметил, что трансфер состоялся очень быстро, пишет football.ua.

"На выходных я был уверен, что останусь в Реале, но затем понял, что тренер или руководство клуба не верят в меня", — сказал Озил.

"Я из тех игроков, для которых важно, чтобы в них верили. Именно это стало причиной моего перехода в Арсенал, ведь я чувствовал, что нужен этому клубу".