Португалец Роналду оформил 50-й хет-трик в карьере
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» принял на своем поле «Жирону».
Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу», пишет championat.com.
Нападающий мадридцев Криштиану Роналду уже отличился трижды, забив голы на 11-й, 47-й и 64-й минутах. Таким образом, португальский футболист оформил свой 50-й хет-трик в карьере. 44 раза Роналду оформлял хет-трик в матчах за «Реал», 5 - в играх за сборную Португалии, 1 - в матче за «Манчестер Юнайтед».
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