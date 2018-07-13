Португалец Роналду планирует погасить все задолженности в Испании

По информации издания AS, форвард заплатит налоговой службе Испании 18,8 млн евро за нарушения на сумму 14,7 млн евро.

Роналду, который этим летом перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», планирует закрыть дело о налоговых нарушениях, чтобы больше не возвращаться к этому, пишет gazeta.ru.

При оформлении соглашения с налоговой службой сам нападающий присутствовать не будет. Роналду поручил это дело юристам.