Португалец Роналду планирует погасить все задолженности в Испании
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует погасить все задолженности в Испании перед переездом в Италию.
По информации издания AS, форвард заплатит налоговой службе Испании 18,8 млн евро за нарушения на сумму 14,7 млн евро.
Роналду, который этим летом перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», планирует закрыть дело о налоговых нарушениях, чтобы больше не возвращаться к этому, пишет gazeta.ru.
При оформлении соглашения с налоговой службой сам нападающий присутствовать не будет. Роналду поручил это дело юристам.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!