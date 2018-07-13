Португалец Роналду планирует погасить все задолженности в Испании

Пятница, 13 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду планирует погасить все задолженности в Испании

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует погасить все задолженности в Испании перед переездом в Италию.

По информации издания AS, форвард заплатит налоговой службе Испании 18,8 млн евро за нарушения на сумму 14,7 млн евро.

Роналду, который этим летом перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», планирует закрыть дело о налоговых нарушениях, чтобы больше не возвращаться к этому, пишет gazeta.ru.

При оформлении соглашения с налоговой службой сам нападающий присутствовать не будет. Роналду поручил это дело юристам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль всемирной музыки

      Каждый год, в последнюю неделю июля, в Синеше проходит Фестиваль всемирной музыки, ярчайшее событие в музыкальной жизни Португалии.

      Подробнее

    • Португалец Роналду планирует погасить все задолженности в Испании

      Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду планирует погасить все задолженности в Испании перед переездом в Италию.

      Подробнее

    • Где перезахоронят Франко?

      Испанское правительство подтвердило свои намерения провести эксгумацию останков Франсиско Франко и перенести их в другое место.

      Подробнее

    • Испания: машинам старше 2000 года запретят ездить в Мадриде

      Мэрия Мадрида вводит новые правила для автомобилей и мотоциклов с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.

      Подробнее

    • Власти Италии намерены ограничить работу магазинов по выходным

      Новое правительство частично отменит решение своих предшественников.

      Подробнее

    • Италия: главный инженер «Мерседеса» покидает свой пост

      Альдо Коста покинет пост главы инженерного отдела команды «Ф-1» «Мерседес».

      Подробнее

    • Трамп подобрал Британии нового премьера

      Президент США Дональд Трамп рассказал, кого считает самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании.

      Подробнее

    • Назван самый безопасный этаж в отелях

      Специалисты в индустрии путешествий рассказали на каких этажах в отеле селиться безопаснее всего.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda