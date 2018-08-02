Португалец Роналду показал эффектный прием на тренировке «Ювентуса»
Криштиану Роналду продемонстрировал мастерство на очередной тренировке в составе туринского клуба.
Видео опубликовано Instagram-аккаунте Bleacher Report Football.
Футболисты «Старой синьоры» соревновались в точности — от них требовалось попасть в перекладину ворот. Однако Роналду не остановился на этом — форвард поймал на грудь отскочивший мяч и переправил его в ворота, пишет iz.ru.
Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила 112 млн евро. Контракт рассчитан на четыре года. Нападающий отметил, что решение о переходе из испанского мадридского клуба «Реал» в стан «Старой синьоры» далось ему легко.
В составе «сливочных» Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и столько же раз завоевывал «Золотой мяч». Еще по разу оба трофея он получил во время выступления за «Манчестер Юнайтед».
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