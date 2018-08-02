Португалец Роналду показал эффектный прием на тренировке «Ювентуса»

Четверг, 02 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду показал эффектный прием на тренировке «Ювентуса»

Криштиану Роналду продемонстрировал мастерство на очередной тренировке в составе туринского клуба.

Видео опубликовано Instagram-аккаунте Bleacher Report Football.

Футболисты «Старой синьоры» соревновались в точности — от них требовалось попасть в перекладину ворот. Однако Роналду не остановился на этом — форвард поймал на грудь отскочивший мяч и переправил его в ворота, пишет iz.ru.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила 112 млн евро. Контракт рассчитан на четыре года. Нападающий отметил, что решение о переходе из испанского мадридского клуба «Реал» в стан «Старой синьоры» далось ему легко.

В составе «сливочных» Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и столько же раз завоевывал «Золотой мяч». Еще по разу оба трофея он получил во время выступления за «Манчестер Юнайтед».

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