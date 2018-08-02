Португалец Роналду показал эффектный прием на тренировке «Ювентуса»

Видео опубликовано Instagram-аккаунте Bleacher Report Football.

Футболисты «Старой синьоры» соревновались в точности — от них требовалось попасть в перекладину ворот. Однако Роналду не остановился на этом — форвард поймал на грудь отскочивший мяч и переправил его в ворота, пишет iz.ru.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила 112 млн евро. Контракт рассчитан на четыре года. Нападающий отметил, что решение о переходе из испанского мадридского клуба «Реал» в стан «Старой синьоры» далось ему легко.

В составе «сливочных» Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и столько же раз завоевывал «Золотой мяч». Еще по разу оба трофея он получил во время выступления за «Манчестер Юнайтед».