Португалец Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к иранским болельщикам с просьбой не шуметь под окнами отеля.
По информации O Globo, Роналду с помощью жестов попросил болельщиков сборной Ирана, собравшихся возле отеля португальской команды в Саранске, быть потише, чтобы дать ему выспаться.
Встреча между сборными Ирана и Португалии за выход в плей-офф чемпионата мира - 2018 состоится 25 июня, пишет gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта приедет в Саранск поболеть за сборную в матче чемпионата мира - 2018.
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