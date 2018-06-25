Португалец Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать

По информации O Globo, Роналду с помощью жестов попросил болельщиков сборной Ирана, собравшихся возле отеля португальской команды в Саранске, быть потише, чтобы дать ему выспаться.

Встреча между сборными Ирана и Португалии за выход в плей-офф чемпионата мира - 2018 состоится 25 июня, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта приедет в Саранск поболеть за сборную в матче чемпионата мира - 2018.