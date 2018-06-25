Португалец Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать

Понедельник, 25 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к иранским болельщикам с просьбой не шуметь под окнами отеля.

По информации O Globo, Роналду с помощью жестов попросил болельщиков сборной Ирана, собравшихся возле отеля португальской команды в Саранске, быть потише, чтобы дать ему выспаться.

Встреча между сборными Ирана и Португалии за выход в плей-офф чемпионата мира - 2018 состоится 25 июня, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта приедет в Саранск поболеть за сборную в матче чемпионата мира - 2018.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: совесть не выдержала...

      Гражданин Бельгии проходил свидетелем по одному делу.

      Подробнее

    • Португалец Роналду попросил болельщиков не мешать ему спать

      Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к иранским болельщикам с просьбой не шуметь под окнами отеля.

      Подробнее

    • В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT

      Зарплаты профессионалов, работающих в сфере высоких технологий, в Барселоне на 5% выше, чем в Мадриде и более чем на 20% выше, чем в остальных столицах автономных областей Испании.

      Подробнее

    • Названы лучшие направления в Испании для семейных путешествий

      Портал по аренде жилья HomeAway провел конкурс среди туристических направлений и выяснил, в какие места испанцы предпочитают ездить всей семьей.

      Подробнее

    • Почта Италии объявила о наборе персонала в регионе Кампания

      Почта Италия объявила о дополнительном наборе персонала во всех регионах.

      Подробнее

    • Италия: Full Moon Kayak - экскурсия навстречу полной Луне

      27, 28 и 29 июня состоится удивительный спектакль полной Луны, которым можно будет полюбоваться прямо в открытом море залива Rocce Verdi в Неаполе.

      Подробнее

    • Джонни Депп оказался на мели

      Журналист Rolling Stone провел 72 часа с американским актером Джонни Деппом, изучил его финансовые документы и разобрался в ситуации с судебными исками.

      Подробнее

    • Эрдоган дал первое обещание после выборов

      Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в предстоящий президентский срок исправить ошибки, допущенные возглавляемой им Партией справедливости и развития (ПСР).

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе