Португалец Роналду представлен в качестве футболиста «Ювентуса»‍

Вторник, 17 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду представлен в качестве футболиста «Ювентуса»‍

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду представлен в качестве игрока туринского «Ювентуса».

«Ювентус» - один из лучших клубов Европы, решение о переходе в который я принимал долго, но легко. «Ювентус» имеет отличного тренера и великого президента, привыкших к победам. Мне очень нравится играть в таком большом клубе, и я благодарен ему за предоставленную возможность сделать шаг вперед в карьере», - сказал Роналду на пресс-конференции.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля, сумма трансфера составила 100 млн евро, пишет gazeta.ru.

Контракт с клубом форвард заключил до лета 2022 года.

Роналду перешел в туринский клуб из мадридского «Реала», за который выступал с 2009 года.

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