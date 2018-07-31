Португалец Роналду проведет первую тренировку в "Ювентусе"

Звездный новичок "старой синьоры" прошел медобследование и встретился со своими одноклубниками, среди которых экс-партнер по "Реалу" Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Дуглас Коста и Родриго Бентанкур. Другие футболисты "Ювентуса" в настоящее время находятся в предсезонном турне в США.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" 10 июля перешел из мадридского "Реала" в "Юве" за 100 миллионов евро, подписав с бьянконери контракт до конца июля 2022 года. 33-летний португалец будет выступать под привычным ему номером "7", пишет РИА Новости.

Ранее Роналду заявил, что планирует начать тренировки с командой 30 июля, а свой первый матч за "Ювентус" хотел бы сыграть 12 августа.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из английского "Манчестер Юнайтед", и с тех пор провел за "сливочных" 438 матчей, в которых забил 451 мяч, став лучшим бомбардиром в истории "Реала".