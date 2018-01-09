Португалец Роналду резко подешевел

Вторник, 09 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду резко подешевел

Исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Об этом сообщается на сайте организации.

По данным исследования, нападающий ПСЖ Неймар стал самым дорогим игроком. 25-летний бразилец оценен в 213 миллионов евро. На втором месте расположился аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона). На третьем месте - форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 миллиона).

Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду в 2017 году располагался на седьмой строчке, однако в новом рейтинге занимает лишь 49-е место. Стоимость португальца составляет 80,4 миллиона евро.

При исследовании учитывались такие факторы, как возраст футболиста, его позиция и длительность контракта.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Неймар, перешедший в ПСЖ летом 2017-го, зарабатывает больше, чем 1693 футболистки чемпионатов Франции, Германии, Англии, США, Швеции, Австралии и Мексики вместе. За пять лет действия контракта бразилец заработает 150 миллионов евро.

17 октября 2017-го Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 77 миллионов евро.

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