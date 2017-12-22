Португалец Роналду сможет сыграть в «класико» против «Барселоны»

Пятница, 22 Декабрь 2017 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду сможет сыграть в «класико» против «Барселоны»

Криштиану Роналду предположительно избавился от последствий травмы, полученной в последнем по времени матче «сливочных».

Скорее всего, обладатель «Золотого мяча» сможет выйти на поле в предстоящем домашнем матче против «Барселоны», передает vesti.ru.

Португальский форвард «Королевского клуба» накануне впервые после травмы провел тренировку в общей группе команды Зинедина Зидана, сообщает испанская Marca. По сообщениям инсайдеров из стана «Реала» Роналду не пропустит традиционное «класико» - центральный матч всего первого круга испанской Примеры.

В распоряжении главного тренера «Реала» накануне важнейшей встречи все ведущие игроки команды. Игра «Реал» - «Барселона» состоится в рамках 17-го тура чемпионата Испании 23 декабря.

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