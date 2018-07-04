Португалец Роналду согласился на переход в «Ювентус»

По информации испанского издания, следующей командой португальца станет итальянский «Ювентус». Отмечается, что игрок уже дал согласие на переход в стан «бьянконери» и занялся поиском апартаментов в Турине. Семья футболиста также ждет скорейшего переезда в Италию, пишет gazeta.ru.

Действующий контракт Роналду со «сливочными» действует до 2021 года, однако игрок хочет покинуть команду из-за нежелания руководства продлевать с ним соглашение на улучшенных условиях.

33-летний форвард выступает за «Реал» с 2009 года. За это время португалец четыре раза становился с командой победителем Лиги чемпионов.