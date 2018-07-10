Португалец Роналду стал лицом Ассоциации доноров Италии

По условиям соглашения, изображения Роналду будут использоваться на плакатах, призывающих людей к сдаче крови.

У компании на ближайшее время уже запланирован ролик, в котором португалец будет говорить о важности донорства, пишет news.sportbox.ru.

Начало сотрудничества Криштиану с итальянской донорской организацией можно воспринять как очередное подтверждение его грядущего переезда на Апеннинский полуостров, где им интересуется «Ювентус».