Португалец Роналду стал лицом Ассоциации доноров Италии
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду начал сотрудничество с итальянской донорской организацией Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS).
По условиям соглашения, изображения Роналду будут использоваться на плакатах, призывающих людей к сдаче крови.
У компании на ближайшее время уже запланирован ролик, в котором португалец будет говорить о важности донорства, пишет news.sportbox.ru.
Начало сотрудничества Криштиану с итальянской донорской организацией можно воспринять как очередное подтверждение его грядущего переезда на Апеннинский полуостров, где им интересуется «Ювентус».
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