Португалец Роналду забил 100 голов за один клуб

На 45-й минуте игры при счете 0:1 нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил мяч с пенальти и сравнял счет. Для португальского футболиста этот мяч стал 100-м за мадридскую команду в Лиге чемпионов. Таким образом, он стал первым игроком, который смог забить 100 голов за один клуб в истории Лиги чемпионов, пишет championat.com.

На втором месте по этому показателю - нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В активе аргентинского футболиста на данный момент 97 голов за каталонскую команду в Лиге чемпионов.