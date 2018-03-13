Португалец Роналду забил в седьмом матче подряд

Вторник, 13 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду забил в седьмом матче подряд

Первая половина сезона выдалась для португальца далеко не самой удачной, однако после зимнего перерыва Криштиану вернулся в сумасшедшую форму.

Роналду блистает не только в Лиге чемпионов, где он отгрузил 3 мяча в ворота ПСЖ и укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов данного турнира (12 голов), но и исправно забивает в Ла Лиге.

В целом Криштиану поражал ворота соперников в последних семи матчах Реала, в которых он принимал участие. Благодаря двум результативным ударам в игре с Эйбаром Роналду добрался до отметки в 18 голов в Примере, и теперь всего на 3 мяча отстает от форварда Барселоны Луиса Суареса, и на 6 от лидера «сине-гранатовых» Лионеля Месси. Таким образом, португалец возвращается в бомбардирскую гонку, и, если он продолжит забивать с такой же регулярностью, он будет иметь все шансы побороться за звание лучшего голеодора Ла Лиги, пишет football.ua.

При этом весьма впечатляющим остается и соотношение голов Роналду к сыгранным поединкам - в нынешнем сезоне на счету Криштиану 33 мяча в 34 играх во всех турнирах за Реал. К примеру, показатели извечного соперника Роналду - Лионеля Месси составляют 32 гола в 41 матче.

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