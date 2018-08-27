Португалец Роналду заблокировал собственный удар по пустым воротам

Понедельник, 27 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду заблокировал собственный удар по пустым воротам

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел забить с метра в матче чемпионата Италии с римским «Лацио».

Видео появилось в Twitter-аккаунте Stateside Serie A.

На 75-й минуте Роналду замыкал прострел с фланга, но попал себе в пятку. Мяч отскочил к Марио Манджукичу, переправившему мяч в сетку. «Ювентус» победил со счетом 2:0, еще один гол на счету Миралема Пьянича.

Роналду до сих пор не забивал в официальных матчах за «Ювентус». Португалец перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро.

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