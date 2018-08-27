Португалец Роналду заблокировал собственный удар по пустым воротам

Видео появилось в Twitter-аккаунте Stateside Serie A.

На 75-й минуте Роналду замыкал прострел с фланга, но попал себе в пятку. Мяч отскочил к Марио Манджукичу, переправившему мяч в сетку. «Ювентус» победил со счетом 2:0, еще один гол на счету Миралема Пьянича.

Роналду до сих пор не забивал в официальных матчах за «Ювентус». Португалец перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро.