Португалец выиграл Euromilhões

Понедельник, 19 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец выиграл Euromilhões

Сотрудник компании Continental Mabor в Лоузадо, Вила-Нова-де-Фамаликао, выиграл Euromilhões и ушел на больничный.

Молодой парень, проживающий в Лоузадо, стал победителем главной премии лотереи Euromilhões - 61 млн евро. Билет был куплен за 2,5 евро в Café Ribeiro.

Победитель решил на разглашать свое имя, но сотрудники Café Ribeiro, где он является постоянным клиентом сказали, что он заслужил эти деньги.

В последние дни парень не появлялся на работе. По словам его коллег он ушел на больничный.

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