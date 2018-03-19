Португалец выиграл Euromilhões

Молодой парень, проживающий в Лоузадо, стал победителем главной премии лотереи Euromilhões - 61 млн евро. Билет был куплен за 2,5 евро в Café Ribeiro.

Победитель решил на разглашать свое имя, но сотрудники Café Ribeiro, где он является постоянным клиентом сказали, что он заслужил эти деньги.

В последние дни парень не появлялся на работе. По словам его коллег он ушел на больничный.