Португалия: 200 кг осьминога - на благотворительность

Среда, 08 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: 200 кг осьминога - на благотворительность

GNR пожертвовала благотворительным организациям конфискованных осьминогов.

Лот в 200 килограммов осьминогов был конфискован 7 августа в Матозиньюше.

Оценочная стоимость партии - 1200 евро.

GNR в ходе операции наблюдения «обнаружила, что осьминог продается без соблюдения минимальной нормативной массы, требуемой по закону, в данном случае - 500 граммов на животное».

После того, как партия прошла санитарный осмотр и была признана пригодной для потребления, она была пожертвована благотворительным организациям.

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