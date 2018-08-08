Португалия: 200 кг осьминога - на благотворительность
GNR пожертвовала благотворительным организациям конфискованных осьминогов.
Лот в 200 килограммов осьминогов был конфискован 7 августа в Матозиньюше.
Оценочная стоимость партии - 1200 евро.
GNR в ходе операции наблюдения «обнаружила, что осьминог продается без соблюдения минимальной нормативной массы, требуемой по закону, в данном случае - 500 граммов на животное».
После того, как партия прошла санитарный осмотр и была признана пригодной для потребления, она была пожертвована благотворительным организациям.
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