Португалия: 200 кг осьминога - на благотворительность

Лот в 200 килограммов осьминогов был конфискован 7 августа в Матозиньюше.



Оценочная стоимость партии - 1200 евро.



GNR в ходе операции наблюдения «обнаружила, что осьминог продается без соблюдения минимальной нормативной массы, требуемой по закону, в данном случае - 500 граммов на животное».



После того, как партия прошла санитарный осмотр и была признана пригодной для потребления, она была пожертвована благотворительным организациям.