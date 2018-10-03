Португалия: 200 новых рабочих мест

Среда, 03 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: 200 новых рабочих мест

Новая текстильная фабрика откроется в Фундау (Fundão) в следующем году.

Это позволит создать около 200 рабочих мест.

О приятной новости сообщил президент муниципалитета Фундау (округ Каштелу Бранку) Паулу Фернандеш. «Речь идет о крупнейших - за последние годы -инвестициях с точки зрения создания рабочих мест, причем 20-25% из них позиционируют как «квалифицированные», поскольку компонент промышленного производства связан с исследовательским компонентом в текстильном секторе», - заявил мэр.

Паулу Фернандеш также отметил, что, «учитывая большое количество создаваемых рабочих мест и тот факт, что безработица в муниципалитете сокращается, вероятно, также потребуется привлечение рабочей силы из других муниципалитетов, что принесет пользу всему региону».

В этой связи градоначальник напомнил, что «муниципалитет Фундау, совместно с несколькими организациями, прилагает большие усилия для обучения и переквалификации работников, с тем чтобы максимально уменьшить нехватку квалифицированной рабочей силы, которая ощущается в некоторых сферах».

Новое предприятие расположится в здании бывшей мебельной фабрики Cartel,  которая закрылась несколько лет назад. Местные власти единогласно одобрили освободить операцию по продаже здания от уплаты муниципального налога на возмездные сделки (IMT).

Паулу Фернандеш подчеркнул, что «речь идет, в основном, о международных инвестициях, и с этой целью уже создана компания «Fundão Young Fashion».Мэр также подчеркнул тот факт, что «инвестиции будут сделаны в текстильную отрасль, что еще больше укрепит сектор, которым традиционно славится регион».

Градоначальник добавил, что «фабрика планирует начать производство уже в 2019 году».

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