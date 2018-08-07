Португалия: 2018 год будет рекордным по числу смертей

Вторник, 07 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: 2018 год будет рекордным по числу смертей

2018 год может стать годом наибольшей смертности в Португалии.

В 2018 году в Португалии погибло около 71 тыс. человек. Этот показатель в три раза выше, чем за тот же период в 2016 и 2017 годах.

В последние годы в Португалии смертность неуклонно растет. Цифры показывают, что с 2008 года больше людей умирает, чем рождается.

Прошлый год был худшим по демографической ситуации: смертей было на 24 000 больше, чем рождений.

В июне прошлого года Национальный институт статистики (INE) предсказал, что к 2080 году в Португалии останется только 7,7 миллионов жителей. В 2033 году, согласно тем же прогнозам, их число будет составлять менее 10 миллионов.

Ожидается, что количество молодых людей сократится с 1,4 млн до 900 тысяч, а число пожилых увеличится с 2,2 млн до 2,8 млн человек.

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