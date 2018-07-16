Португалия: 55 млн евро за футболки Роналду

Понедельник, 16 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: 55 млн евро за футболки Роналду

"Ювентус" за первый день продал футболок Роналду на 55 млн евро.

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" в первый день онлайн-продаж распродал 520 тыс. футболок с фамилией португальского нападающего Криштиану Роналду, пишет Yahoo Sports Italia.

Стоимость футболок колеблется от 85 до 137,5 евро. Таким образом, сумма выручки с продаж футболок Роналду за первые сутки составила почти 55 млн евро. Кроме того, аналитики отмечают взрывной рост подписчиков в официальных соцсетях туринского клуба.

На прошлой неделе Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 112 млн евро, по данным transfermarkt.de. Сумма стала рекордной для игрока старше 30 лет. Зарплата форварда в новом клубе составит 30 млн евро в год. В понедельник, 16 июля, состоятся презентация Роналду в качестве игрока "Ювентуса" и его первая пресс-конференция в новом клубе.

Криштиану Роналду был самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года: за его переход из английского "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Он также является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии и рекордсменом по количеству сыгранных за нее матчей, передает dp.ru.

Роналду - обладатель "Золотой бутсы" 2008, 2011, 2014 и 2015 годов. В 2008 году был признан лучшим футболистом года в клубном европейском футболе по версии УЕФА и лучшим игроком Лиги чемпионов, получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы и награду "Игрок года FIFA" как лучший футболист мира. Пятикратный обладатель самой престижной мировой индивидуальной награды - "Золотого мяча" (делит рекорд с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси) - трижды по версии "Франс футбол" (2008, 2016, 2017) и дважды по версии FIFA и "Франс футбол" (2013, 2014).

На чемпионате мира 2018 года в России сборная Португалии вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе. В плей-офф команда проиграла Уругваю со счетом 1:2 и вылетела с турнира. Криштиану Роналду за четыре игры на мундиале забил четыре мяча и некоторое время был лучшим бомбардиром ЧМ.

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