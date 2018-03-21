Португалия: 70 дней - без зарплаты

Согласно ему, португальские женщины зарабатывают меньше мужчин, выполняя ту же работу или на равных условиях. Эта разница заметна еще больше, если сравнить ежемесячный доход в целом, т. е. когда учитывается не только заработная плата, но и оплата сверхурочных часов, премий и регулярных пособий, поскольку «мужчины склонны больше работать сверхурочно и добиваться премий».

Согласно докладу, в 2016 году неравенство между женщинами и мужчинами по среднемесячной зарплате достигло 19,1%. «Если мы переведем эту разницу на дни, то получим, что женщины 70 дней в году работали без оплаты», - поясняет автор исследования - один из ведущих португальских профсоюзов CGTP.

«Неравенство, - добавляет CGTP, - еще выше, когда мы сравниваем средний заработок руководящих кадров: 27,9%. Учитывая, что большинство дипломированных сотрудников - это женщины, это означает, что на практике квалификация не имеет отношения к борьбе с неравенством в оплате труда».

По мнению CGTP, причиной неравенства являются «различные виды дискриминации, как в отношении деятельности и профессий, которые выполняют женщины, обычно связанные с низкой заработной платой, так и в доступе к карьере и продвижении по службе, дискриминации, обусловленные различными стереотипами, которые используются патронами, чтобы подвергнуть их большей эксплуатации».

Помимо более низкой средней заработной платы, женщины чаще работают на местах, где выплачивается только минимальная зарплата. В апреле 2016 года минимальный заработок получали 32% женщин по сравнению с 19,7% мужчин.

Отметим также, что согласно данным, собранным Pricewaterhousecoopers (PwC), с 2000 года Португалия является страной ОЭСР, в которой заметнее всего увеличивается разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами. В 2016 году он составлял 17%.