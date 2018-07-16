Португалия: Адамо - в Лиссабоне

Эту прекрасную композицию исполняли и исполняют многие певцы.

Но Сальваторе Адамо - пожалуй, лучше всех.

Всемирно известный бельгийский шансонье итальянского происхождения (родился 31 октября 1943 г. в городке Комизо на Сицилии в семье шахтера, в 1947-м эмигрировавшей в Бельгию) стал одним из символов эпохи шестидесятых. Его песни, полные романтизма и любовной лирики, нередко касались и социальных вопросов - несправедливости, бедности, попрании прав и свобод... После событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке песня Сальваторе Адамо «Les Gratte-Ciel» («Небоскребы», 1969), повествующая о войне и падении двух небоскребов, стала восприниматься как провидческая.

Творческая деятельность музыканта, обладающего чарующим голосом, плавно перешла из двадцатого века в двадцать первый. И сегодня написанные шансонье композиции звучат с концертных площадок и широкого экрана. Свои песни Адамо исполняет на девяти языках, хотя предпочитает французском языке, который стал дня него родным.

25 октября 74-летний Адамо выступит в Coliseu dos Recreios в Лиссабоне, где исполнит такие свои хиты, как «Elle» («Она»), «Amour perdu» («Ушедшая любовь»), «Lanuit» («Ночь»), «Dolce Paola», «Mes mains sur tes hanches» («Мои руки на твоих бедрах»), «J’avais oublié que les roses sont roses» («Я забыл, какого цвета розы»), «Dolce Paola» («Нежная Паола»), «Sans toi, ma mie» («Без тебя, дорогая»), «La Filles du bord de Mer» («Девушки с пляжа») и, конечно, «Tombe la Neige», написанную в 1963 году и ставшую визитной карточкой автора. Певец возвращается в Португалию спустя 14 лет: его концерт состоялся в Казино Эшпинью в апреле 2004 года.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Сальваторе Адамо, за более чем 50-летнюю артистическую карьеру певец продал более 100 миллионов дисков во всем мире, что, безусловно, свидетельствует о его высокой популярности.

В ноябре 2003 года в Португалии был выпущен двойной компакт-диск с песнями Адамо - «C'estmavie», а в октябре 2005-года - тройной CD «PlatinumCollection» с 60 композициями в новой обработке, а также ранее никогда не звучавшими в записи композициями «Bonsaï» и «Jesuisseul» его авторства (Сальваторе Адамо является автором музыки и текстов (на французском языке) всех песен своего репертуара, за исключением нескольких самых первых песен).

Не все знают, что Адамо был чрезвычайно популярен в СССР, его по-прежнему любят и в России. В 1972-м шансонье впервые приехал в Москву на гастроли, которые имели оглушительный успех. Выступая в Лужниках, Адамо собрал аудиторию боле 25 тысяч зрителей. С таким же успехом прошли концерты певца в 1981 году в Москве, Ленинграде и Риге, в 2002 и 2004 годах - в Москве, в 2010 и 2013-м - в Москве и Санкт-Петербурге.