Португалия: афера с недвижимостью

Двое подсудимых приговорены (один - к действительному тюремному заключению на срок 5 лет и 6 месяцев, другой - к условному сроку четыре года и шесть месяцев) за совершение, в соавторстве, преступления с формулировкой «умышленное мошенничество».

Согласно сообщению окружной прокуратуры Лейрии, двое осужденных также должны будут выплатить пострадавшей фирме «уже оплаченную сумму в размере 160 тыс. евро» и «сумму, подлежащую погашению при исполнении приговора, после установления стоимости трех зданий в судебном порядке, путем соответствующего вычета, но не более 950 тыс. евро».

Судейская коллегия сочла доказанным, что двое подсудимых «решили приобрести фирму, предметом деятельности которой были покупка и продажа земли, строительство, покупка и продажа зданий, проведение урбанизационных работ и капитального строительства», которая «находилась в сложной материальной ситуации, но владела определенной недвижимостью».

Двое подсудимых «обещали двум законным представителям упомянутой фирмы выплатить ее долги в обмен на получение и управление принадлежащими фирме объектами недвижимости».

При этом была достигнута договоренность, что «третий ответчик войдет в руководство фирмы, что произошло 20 февраля 2014 года».

«При осуществлении плана, разработанного тремя обвиняемыми, 19 марта 2014 г. от имени вышеупомянутой фирмы был подписан нотариальный акт купли-продажи двух земельных участков, расположенных в приходе Atouguia da Baleiа, муниципалитет Пенише, за 83 тыс. евро и с учетом передачи автомобиля, оцененного в 22 тыс. евро».

Чек на 83 тыс. евро был обналичен третьим ответчиком, а также в том же году «первый ответчик продал транспортное средство третьему ответчику за 16 500 евро, присвоив себе эту сумму».

Также в рамках плана «от лица вышеупомянутой фирмы был подписан нотариальный акт купли-продажи городского здания, расположенного в Пенише, за 55 тыс. евро».

«Вместе с тем, сумма, полученная от продажи имущества, принадлежащего вышеупомянутой фирме, не была использована для погашения задолженности, а была присвоена тремя подсудимыми».