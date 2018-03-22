Португалия: аферы с номерами Segurança Social

Прокуратура (Ministério Público, MP) вынесла обвинение 23 ответчикам в рамках коррупционного процесса, связанного с присвоением номеров социального страхования (NISS) гражданам таких стран, как Индия, Пакистан и Бангладеш.

В их числе - пятеро сотрудников Службы социального страхования (Segurança Social, SS).

«Подсудимые обвиняются в совершении таких преступлений, как пассивная коррупция при отягчающих обстоятельствах, активная коррупция, злоупотребление властью, незаконный доступ и фальсификация информации и владение запрещенным оружием», - сообщает PGDL на своем веб-сайте.

Согласно PGDL, «представлено достаточно доказательств того, что пятеро сотрудников SS в период с января 2015 года по 27 июня 2017 г. предоставляли NISS иностранным гражданам, в основном из Индии, Пакистана и Бангладеш, в обмен на выплату денежных сумм. С этой целью они приглашали посредников, которые устанавливали - за деньги - контакты между иностранцами, которые нуждались в NISS для своей легализации, и сотрудниками SS».

Пятерым обвиняемым определены такие меры пресечения, как приостановление выполнения служебных обязанностей, запрет покидать территорию Португалии, обязательство явки в ближайший полицейский участок и запрет на контакты с другими обвиняемыми.