Португалия: аферы туристического агентства

В ходе нее во исполнение ордера на арест, ранее выданного DIAP, был задержан 57-летний мужчина, подозреваемый в обмане авиакомпаний и клиентов туристического агентства.

PJ поясняет, что «в 2017 году мужчина купил туристическое агентство, расположенное в Северном регионе Португалии, с серьезными финансовыми проблемами и посредством мошеннической схемы - используя фальшивые данные кредитной карты - приобрел сотни поездок в различных авиакомпаниях, оперирующих в основном в Португалии и Бразилии». Ущерб, причиненный мошенником клиентам и авиакомпаниям, оценивается в полмиллиона евро.

Во время обыска на дому у подозреваемого «были изъяты компьютер, мобильный телефон, банковские документы и более трех тысяч евро наличными».

Согласно PJ, «мужчина, обвиняемый в преступлениях с формулировками «квалифицированное и компьютерное мошенничество», предстал в компетентном судебном органе и пока что остается на свободе под залог в размере 300 тыс. евро.