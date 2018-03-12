Португалия: Александр Рыбак снова приедет на «Евровидение»

Отборочный тур завершился накануне вечером. Рыбак уже представлял Норвегию на «Евровидении-2009» в Москве и победил с песней Fairytale («Сказка»).

По завершении финала нынешнего отборочного тура журналист норвежской NRK, которая транслировала конкурс, спросила певца, сможет ли он повторить успех в Лиссабоне. По словам Рыбака, ему будет сложно, но он приложит все усилия, пишет vesti.ru.

«Я знаю, что будет сложно. Шанс, что артист может победить за свою страну дважды, маленький. Это смог сделать только (ирландский певец) Джонни Логан, и у него день рождения в тот же день, что и у меня. Я постараюсь, чтобы Норвегия гордилась мною», - сказал Рыбак.