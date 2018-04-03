Португалия: Algarve Nature Week

Это мероприятие, полностью посвященное природному туризму, привлекает внимание к красоте Алгарве.

Идеальное для тех, кто наслаждается активными выходными в неизбалованном окружении, такое 9-дневное событие предлагает большой ассортимент мероприятий, включая прогулки, наблюдения за птицами, китами и дельфинами, прогулки на лодках, гонки на велосипедах, лошадях и осла, а также воздушные и подводные приключения.

Вы сможете попробовать более 90 занятий, которыми вы можете заниматься на улице, а также предлагается 8 различных типов проживания, некоторые из которых расположены в сельской местности. Все по разумным ценам, поэтому вы можете попробовать (практически) все занятия.

Время проведения: с 13 по 22 апреля

Место проведения: Quatro Águas, Tavira