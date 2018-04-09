Португалия: алгарвийский фестиваль пеших прогулок

Понедельник, 09 Апрель 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: алгарвийский фестиваль пеших прогулок

С 27 по 29 апреля в поселке Амейшиал проводится Walking Festival Ameixial.

Это одно из главных мероприятий такого плана в Португалии, который ежегодно привлекает участников из различных точек страны и из-за рубежа.

Помимо поселка Амейшиал в округе Лоуле (Loulé), этот фестиваль охватывает и другие населенные пункты провинции Алгарве, например, Салир (Salir), Керенса (Querença), Алпортел (Alportel) или Моншике (Monchique), и насчитывает свыше 40 пешеходных прогулок, которые не сводятся к обычным маршрутам, а включают специальные, тематические и семейные маршруты, и даже для людей с ограниченными возможностями. 

В программу фестиваля входит обширный спектр занятий и видов деятельности, такие, как мастер-классы, беседы, международная конференция, музыкальные концерты и танцы, выставки, художественные выступления, дегустация блюд местной кухни, организация семейного досуга и ярмарка, среди прочего.

Также особо следует сказать о внимательном отношении к обеспечению экологической устойчивости фестиваля и снижении возможных рисков от его проведения за счет обеспечения таких средств, как, например, поощрение участников фестиваля к пользованию общественным транспортом, предоставление скидок на проезд в поезде и бесплатный транспорт от вокзала в Лоуле до поселка Амейшиал.

Время проведения: с 27 по 29 апреля

Место проведения: Ameixial, Loulé

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: алгарвийский фестиваль пеших прогулок

      С 27 по 29 апреля в поселке Амейшиал проводится Walking Festival Ameixial.

      Подробнее

    • Португалия: ДТП со студентами

      ДТП произошло на IP2, между транспортной развязкой Arez и Barragem de Fratel, в муниципалитете Nisa, округ Порталегре.

      Подробнее

    • Испания: доказано наличие сложного мышления у неандертальцев

      Ученые испанского Национального исследовательского центра эволюции человека обнаружили редкие деревянные инструменты, изготовленные неандертальцами 90 тысяч лет назад.

      Подробнее

    • Самым семейным испанским блюдом оказалась паэлья

      В Испании с помощью голосования определили блюдо, которое жители страны чаще всего выбирают для трапезы в кругу семьи. Им оказалась паэлья.

      Подробнее

    • Итальянский таксист собирает автографы звезд футбола на своей машине

      Однажды известные футболисты Винченцо Яквинта и Фабио Каннаваро в шутку расписались на крыше такси, подвозившего их в Риме.

      Подробнее

    • Италия: Конти вернется на поле только осенью

      Крайний защитник «Милана» и сборной Италии Андреа Конти, после недавнего возвращения в строй перенесший новую операцию на связках коленного сустава.

      Подробнее

    • Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»

      На ленточном конвейере для багажа в аэропорту Брисбена (Австралия) пассажиры заметили сумку с ужасающей подписью.

      Подробнее

    • Велогонщик умер после падения на «адской» трассе

      23-летний велогонщик Михаэль Голартс, представлявший команду Veranda's Willems-Crelan-Charles, умер после однодневной гонки Париж - Рубэ.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!