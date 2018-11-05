Португалия: ALUT - Algarviana Ultra Trail

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: ALUT - Algarviana Ultra Trail

Уже в этом месяце пройдет спортивное мероприятие Algarviana Ultra Trail.

Заявив о себе как о «состязании, которое подвергнет Алгарви испытаниям», спортивное мероприятие Algarviana Ultra Trail представляет собой бег по пересеченной местности и проводится на территории всего региона, от края до края, предоставляя его участникам возможность познакомиться с красотой его внутренней части.

ALUT, с протяженностью маршрута 300 км, стартует 29 ноября и является наиболее протяженным соревнованием по бегу по пересеченной местности в Португалии, завершить которое нужно в 72 часа и которое почти полностью проходит по Алгарвийскому пути (Via Algarviana).  Отправной точкой служит поселок Алкоутин (Alcoutim), на берегу реки Гуадианы (Rio Guadiana), далее маршрут проходит по горам Калдейрау (Caldeirão), Эшпинясу-де-Кау (Espinhaço de Cão) и Моншике (Monchique), при общей длине отрезков подъема в гору 12700 метров, и заканчивается на мысе Сан-Висенти (Cabo de São Vicente), в поселке Вила-ду-Бишпу (Vila do Bispo). 

В мероприятии могут принять участие максимум 100 спортсменов, поскольку при его организации большое внимание уделяется их сопровождению и безопасности, и рекомендуется, чтобы участники уже имели опыт в состязаниях на 100 миль или на подобные дистанции. 

Время проведения: с 29 ноября ар 2 декабря

Место проведения: Algarve - Via Algarviana

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