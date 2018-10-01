Португалия: АнграДжаз

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: АнграДжаз

С каждым годом, в октябре, Международный фестиваль джаза в Ангра-ду-Эроижму пользуется все большей популярностью в Португалии.

Наряду с известными группами из Соединенных Штатов и Европы в фестивале обязательно участвуют национальные и региональные ансамбли, выполняя одну из основных задач события – распространение и развитие джазовой музыки на Азорах.

Время проведения: с 3 по 6 октября

Место проведения: Angra do Heroísmo - Terceira

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