Португалия: АнграДжаз

Наряду с известными группами из Соединенных Штатов и Европы в фестивале обязательно участвуют национальные и региональные ансамбли, выполняя одну из основных задач события – распространение и развитие джазовой музыки на Азорах.

Время проведения: с 3 по 6 октября

Место проведения: Angra do Heroísmo - Terceira