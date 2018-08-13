Португалия: аптеки собрали 560 тонн лекарственных отходов

В первом полугодии Valmared собрал 560 тонн остатков лекарств - на 8% больше, чем за тот же период 2017 года.

Этот показатель близок к задаче 2020 года - собирать 20% продукции, проданной на рынке страны.

2900 аптек, расположенных по всей стране, являются точками сбора остатков лекарств. Именно здесь португальцы могут выбросить остатки лекарств, которые они не использовали, или те, у которых истек срок годности.

Помимо лекарств для людей, Valormed также занимается сбором медикаментов, используемых в ветеринарии, а это дополнительные 30 тонн. Кроме этого, существуют больничные отходы.

«Из общего количества отходов, которые мы получаем, около 42% идут на переработку - бумага, пластик, стекло и картон, а остальные 58% отправляются на безопасное сжигание с возвратом энергии», - подчеркнул генеральный директор Valormed Луиш Фигейреду.

Valormed призывает португальцев регулярно проверять свою домашнюю аптечку и относить в пункты сбора просроченные для защиты общественного здоровья и сохранения окружающей среды.