Португалия: ARCO Lisboa

Вторник, 01 Май 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: ARCO Lisboa

В мае 2018 г. в Лиссабоне состоится престижная ярмарка-выставка современного искусства «АРКО» (ARCO).

В этом мероприятии примут участие более 40 международных галерей, отобранных организационным комитетом, которые представят - эксклюзивно или в контексте своей программы – художников, ведущих открытый и конструктивный диалог на творческой сцене Португалии. Международный рост этого проекта также станет полезен для более широкой известности современного искусства Португалии, чрезвычайно разнообразного, с богатым прошлым, интересным настоящим и оптимистичным будущим.

Время проведения: с 17 по 20 мая

Место проведения: Cordoaria Nacional, Lisboa

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