Португалия: ARCO Lisboa

В этом мероприятии примут участие более 40 международных галерей, отобранных организационным комитетом, которые представят - эксклюзивно или в контексте своей программы – художников, ведущих открытый и конструктивный диалог на творческой сцене Португалии. Международный рост этого проекта также станет полезен для более широкой известности современного искусства Португалии, чрезвычайно разнообразного, с богатым прошлым, интересным настоящим и оптимистичным будущим.

Время проведения: с 17 по 20 мая

Место проведения: Cordoaria Nacional, Lisboa