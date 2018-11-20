Португалия: астрономы открыли "второе Солнце"

Вторник, 20 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: астрономы открыли

Международная команда астрономов обнаружила звезду, аналогичную по своим характеристикам нашему Солнцу.

Международная команда астрономов во главе с Варданом Адибекяном из Института астрофизики и космических наук (Португалия) при помощи новой методики обнаружила звезду, аналогичную по своим характеристикам нашему Солнцу.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Исследователи применили новый метод обнаружения солнечных "братьев", пишет rg.ru.

Таковыми считаются тысячи звезд, которые образовались в том же массивном кластере, что и Солнце, около 4,6 миллиарда лет назад. С течением времени они рассеялись по всей нашей галактике, что затрудняло их поиск.

Команда использовала данные из проекта AMBRE, которые содержат около 230 тысяч спектральных измерений, а также сведения, полученные при помощи миссии GAIA Европейской южной обсерватории.

"Мы искали звезды, которые по своему химическому составу, возрасту и кинематическим свойствам наилучшим образом соответствуют характеристикам Солнца, - пояснил Адибекян. - Поскольку информации о прошлом Солнца очень мало, изучение этих звезд поможет понять, где и в каких условиях оно было сформировано".

В результате из 55 основных претендентов был отобран только один солнечный "близнец" - объект, получивший название HD186302. Это звезда главной последовательности возрастом около 4,5 миллиарда лет. Ее возраст и химический состав оказались практически идентичны солнечным, а масса и диаметр меньше всего на 2-4 процента.

Теперь ученые планируют начать поиск планет вокруг этой звезды с использованием спектрографов HARPS и ESPRESSO. Они не исключают того, что вокруг "близнеца" Солнца может обращаться и "близнец" Земли.

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