Португалия: австрийцы все-таки погибли...

Четверг, 12 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: австрийцы все-таки погибли...

Трагически завершился приезд австрийских туристов в Португалию для занятий парапланеризмом.

В понедельник, 9 апреля, двое мужчин и женщина совершали полеты на параплане (параплан - стартующий с помощью ног человека, наполняемый воздухом купол, используя который некоторые пилоты могут пролететь больше 300 км и подняться выше 7000 метров. - Прим.).

Трагедия произошла, когда женщина приземлилась на пляже в Меку (Сезимбра) очень близко к воде, в зоне сильного волнообразования, и ее затянуло в море вместе с парапланом.

Двое других австрийцев из той же группы, которые приземлились незадолго до этого в том же месте, поспешили на помощь женщине, но их тоже унесло в море.

Тело одного из мужчин, 45 лет, уже без признаков жизни, было обнаружено в понедельник - его выбросило на берег. Спасатели провели реанимационные мероприятия, но сердце жертвы запустить не удалось, и врачи констатировали смерть.

Поисковые операции с участием водолазов были возобновлены в 7:30 утра на следующий день, но вскоре были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Во вторник во время отлива были предприняты три попытки извлечь из воды параплан, который был замечен примерно в 50 метрах от места, где произошел несчастный случай, с помощью вертолета португальских ВВС, используя крючок, прикрепленный к кабелю, который тянулся к земле, но, к сожалению, они оказались безуспешными.

С понедельника двое австрийцев - мужчина и женщина, в возрасте около 30 лет - считались пропавшими без вести, но в четверг утром их безжизненные тела прибило к берегу на пляже в Меку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: австрийцы все-таки погибли...

      Трагически завершился приезд австрийских туристов в Португалию для занятий парапланеризмом.

      Подробнее

    • Португалия: цены на жилье

      Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году.

      Подробнее

    • Испания: Хуана Карлоса I выписали из больницы

      Хуан Карлос I остался «очень доволен» выпиской из больницы.

      Подробнее

    • Племянник испанского короля оскорбил чиновников из Малаги

      В поезде AVE, следовавшем из Мадрида в Малагу, произошел инцидент с участием сына инфанты Елены Фройлана де Маричалара и членов Союза левых сил.

      Подробнее

    • Итальянский дебют «Часовых мастеров»

      Дебют выставки «Часовые мастера - магистры художественного служения» (Watchmakers - TheMastersofArtHorology) состоялся в Риме.

      Подробнее

    • Более миллиона итальянских семей не имеют доходов от работы

      В Италии в 2017 году насчитывался 1 миллион 70 тысяч семей, в которых оба супруга, возраст которых составляет 25-64 лет, являются безработными.

      Подробнее

    • В Аргентине пропажу полутонны марихуаны свалили на мышей

      В аргентинском городе Пилар с полицейского склада исчезло 540 килограммов марихуаны.

      Подробнее

    • Президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на очередных выборах главы государства, за него проголосовало более 86 процентов избирателей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!