Португалия: австрийцы все-таки погибли...

В понедельник, 9 апреля, двое мужчин и женщина совершали полеты на параплане (параплан - стартующий с помощью ног человека, наполняемый воздухом купол, используя который некоторые пилоты могут пролететь больше 300 км и подняться выше 7000 метров. - Прим.).

Трагедия произошла, когда женщина приземлилась на пляже в Меку (Сезимбра) очень близко к воде, в зоне сильного волнообразования, и ее затянуло в море вместе с парапланом.

Двое других австрийцев из той же группы, которые приземлились незадолго до этого в том же месте, поспешили на помощь женщине, но их тоже унесло в море.

Тело одного из мужчин, 45 лет, уже без признаков жизни, было обнаружено в понедельник - его выбросило на берег. Спасатели провели реанимационные мероприятия, но сердце жертвы запустить не удалось, и врачи констатировали смерть.

Поисковые операции с участием водолазов были возобновлены в 7:30 утра на следующий день, но вскоре были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Во вторник во время отлива были предприняты три попытки извлечь из воды параплан, который был замечен примерно в 50 метрах от места, где произошел несчастный случай, с помощью вертолета португальских ВВС, используя крючок, прикрепленный к кабелю, который тянулся к земле, но, к сожалению, они оказались безуспешными.

С понедельника двое австрийцев - мужчина и женщина, в возрасте около 30 лет - считались пропавшими без вести, но в четверг утром их безжизненные тела прибило к берегу на пляже в Меку.