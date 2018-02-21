Португалия: автобус с туристами врезался в дерево

Двухэтажный автобус Carristur, перевозивший 23 пассажиров - туристов из США, Бельгии, Швейцарии и Бельгии - около 10.00 врезался в дерево.

В результате двое пассажиров - бельгийские туристы, сидевшие на верхнем этаже, оказались зажатыми металлической конструкцией, но вскоре были вызволены спасателями и с незначительными травмами доставлены в больницу Св. Жозе. В целом легкие травмы получили 12 человек, все они - иностранцы в возрасте от 50 до 70 лет, четверо из них от госпитализации отказались.

Всего в автобусе следовали 23 зарубежных туриста.

В результате инцидента движение на Avenida da Liberdade (Проспекте Cвободы) - центральной автомагистрали столицы - было на полтора часа перекрыто в обоих направлениях.

Причиной происшествия, по словам советника по вопросам окружающей среды Лиссабонского муниципалитета Жозе Са Фернандеша, могло стать то, что «водитель автобуса слишком приблизился к обочине».

Чиновник отметил, что «дерево было здоровым и проходило регулярную обрезку». Однако сразу же после инцидента его срубили «по соображениям безопасности» и «потому, что оно не уже не было столь устойчивым, как до происшествия».

Жозе Са Фернандеш заявил, что «уходом за деревьями на Avenida da Liberdade занимается приходская управа Санту Антониу» и что «будут проведены скоординированные действия, чтобы подобного не повторилось». Он добавил, что «муниципалитет не получал никаких жалоб на состояние деревьев», которые «слегка склонились в сторону полосы автомобильного движения».

«У нас нет никаких жалоб. Деревья хорошо сохранилось, здоровы. Это не вопрос обрезки, это вопрос ствола», - заверил Жозе Са Фернандеш, подчеркнув, что «сейчас службы приступят к оценке высоты деревьев».

В свою очередь, Carristur, владелец автобуса, начнет собственное расследование для определения причин инцидента.