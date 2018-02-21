Португалия: автобус с туристами врезался в дерево

Среда, 21 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: автобус с туристами врезался в дерево

Инцидент произошел на Avenida da Liberdade в Лиссабоне.

Двухэтажный автобус Carristur, перевозивший 23 пассажиров - туристов из США, Бельгии, Швейцарии и Бельгии - около 10.00 врезался в дерево.

В результате двое пассажиров - бельгийские туристы, сидевшие на верхнем этаже, оказались зажатыми металлической конструкцией, но вскоре были вызволены спасателями и с незначительными травмами доставлены в больницу Св. Жозе. В целом легкие травмы получили 12 человек, все они - иностранцы в возрасте от 50 до 70 лет, четверо из них от госпитализации отказались.

Всего в автобусе следовали 23 зарубежных туриста.

В результате инцидента движение на Avenida da Liberdade (Проспекте Cвободы) - центральной автомагистрали столицы - было на полтора часа перекрыто в обоих направлениях.

Причиной происшествия, по словам советника по вопросам окружающей среды Лиссабонского муниципалитета Жозе Са Фернандеша, могло стать то, что «водитель автобуса слишком приблизился к обочине».

Чиновник отметил, что «дерево было здоровым и проходило регулярную обрезку». Однако сразу же после инцидента его срубили «по соображениям безопасности» и «потому, что оно не уже не было столь устойчивым, как до происшествия».

Жозе Са Фернандеш заявил, что «уходом за деревьями на Avenida da Liberdade занимается приходская управа Санту Антониу» и что «будут проведены скоординированные действия, чтобы подобного не повторилось». Он добавил, что «муниципалитет не получал никаких жалоб на состояние деревьев», которые «слегка склонились в сторону полосы автомобильного движения».

 «У нас нет никаких жалоб. Деревья хорошо сохранилось, здоровы. Это не вопрос обрезки, это вопрос ствола», - заверил Жозе Са Фернандеш, подчеркнув, что «сейчас службы приступят к оценке высоты деревьев».

В свою очередь, Carristur, владелец автобуса, начнет собственное расследование для определения причин инцидента.

Последние новости

    • Португалия: помощь животным - благородное дело

      Animalife опубликовал сообщение на своей официальной странице в Facebook.

      Подробнее

    • Гагарина едва не утонула в ледяных водах Португалии

      Полина Гагарина рассказала своим поклонникам в Instagram, как ее фотосессия на берегу Атлантического океана едва не закончилась трагедией.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

      Работники коммунальных служб по уборке мусора будут осуществлять его раздельный сбор прямо от дверей квартир и домов жителей.

      Подробнее

    • Испания: британские футболисты угнали такси в Барселоне

      Четверо игроков британского футбольного клуба премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принесли свои официальные извинения за то, что угнали такси.

      Подробнее

    • Итальянка Годжа стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске

      Итальянская горнолыжница София Годжа одержала победу в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пхенчхане.

      Подробнее

    • Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

      Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.

      Подробнее

    • Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

      Суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде.

      Подробнее

    • Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

      Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он жив и находится в детдоме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!