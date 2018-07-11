Португалия: автомобили - подорожают?

Цены на новые автомобили будут расти из-за нового стандарта измерения выбросов загрязняющих веществ (WLTP). В результате представления более реалистичных значений потребления и выбросов, как правило, увеличится ISV (налог на транспортные средства).

В некоторых случаях подорожание может составить 1 тыс. евро.

Повышение цен будет более значительным применительно к дизельным автомобилям, поскольку многие автомобили переходят на другой уровень налога. Согласно оценкам, проведенным Dinheiro Vivo относительно 10 самых продаваемых автомобилей в Португалии, дизельный автомобиль Peugeot 2008 будет стоит около 18 тыс. евро, + 5,26%, что означает наибольший рост среди 10-ти лучших бестселлеров. В категории бензиновых автомобилей, к примеру, Renault Mégane 1.2 стоимость увеличится на 3,93%, что означает 852,2 евро.

Данное моделирование было сделано на основе увеличения - на 10% - выбросов углекислого газа (CO2) на километр, согласно расчетам Автомобильной ассоциации Португалии. Увеличение цен будет еще более значительным в зависимости от размера двигателя.

Ситуация вызывает беспокойство у крупных автомобильных брендов. Группа Fiat Chrysler Portugal (FCA) допускает, что в сентябре итоговые цены на автомобили возрастут из-за «отсутствия официального принятия португальскими законодателями изменений в таблицах налога на транспортные средства (ISV), которые основываются на выбросах CO2». Тот же сценарий был признан такими брендами, как Renault, Nissan, Volkswagen, Audi и Skoda.

Данное повышение цен может быть «сглажено» только в том случае, если правительство Португалии будет следовать рекомендациям Европейской комиссии и способствовать финансовой нейтральности при переходе между «циклами измерений».

Но этот процесс должен быть завершен только к концу года и будет иметь последствия с января 2019-го, с принятием госбюджета-2019. Если ничего не будет сделано, португальцы смогут столкнуться с двумя повышениями цен всего за четыре месяца.