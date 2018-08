Португалия: автовокзал Sete Rios будет реконструирован

Но уже в начале сентября компания Rede Nacional de Expressos (RNE), управляющая транспортным терминалом, намерена получить предложения о работах, которые необходимо будет выполнить, от нескольких компаний.

В частности, изменения затронут некоторые зоны терминала, к примеру, зоны ожидания для пассажиров, которые будут оснащены кондиционерами и отделены от зон выезда транспортных средств. Кроме того, будет обновлен пол на всей площади терминала, а в залах ожидания появятся новые звуковые и визуальные дисплеи. Билетные кассы также будут модифицированы

Инвестиции в проект превысят 1 млн евро.

Ожидается, что работы не повлияют на обычное функционирование терминала и завершатся к концу текущего года.

Компания признает, что «инфраструктура терминала имеет недостатки, вызванные увеличением количества автобусов и числа пассажиров, прибывающих и отправляющихся из Sete Rios ежедневно, и которые, по словам Карлуша Оливейра, генерального директора RNE, «затрудняли перемещение по терминалу».

Отметим, что помещения, которые RNE в настоящее время занимает в Sete Rios, никогда не планировались как окончательные и были рассчитаны всего на четыре года. Компания переехала в Sete Rios в 2004 году, когда терминал обосновался на земельном участке, принадлежавшем лиссабонскому метрополитену, который был затем передан столичному муниципалитету. В свою очередь, муниципалитет передал его RNE.

Несмотря на заключенный с муниципалитетом договор, все инвестиции были сделаны компанией RNE. «Несмотря на то, что это был временный терминал, мы потратили 3 млн евро только на то, чтобы адаптировать пространство для оборудования терминала», - заявил управляющий RNE Мартинью Кошта. По словам менеджера, «теперь компания сочла, что нужно срочно провести работы по подготовке функционирования терминала на ближайшие несколько лет».

RNE - компания, объединяющая ряд национальных транспортных предприятий (Rodoviária Entre Douro e Minho, Rodoviária da Beira Litoral, Rodoviária da Beira Interior, Rodoviária do Tejo, Rodoviário do Alentejo, Empresa de Viação do Algarve (EVA) и Barraqueiro Transportes), занимающихся эксплуатацией междугородного транспорта. Таким образом, RNE не имеет собственных автобусов. Вместе с тем, она заключает контракты с поставщиками и партнерами, с тем чтобы они могли использовать свой персонал (водители и работники) и свои транспортные средства.