Португалия: Баха Порталегре-500

Баха Порталегре - одна из традиционных гонок внедорожников на Пиренейском полуострове, которая вот уже около двадцати лет проводится на трассах Алентежу и является одним из этапов Кубка гонок баха Международной федерации автоспорта. Гонка проходит в различных категориях: автомобили, мотоциклы и квадроциклы. О престижности этой гонки говорит тот факт, что в ней традиционно принимают участие гонщики с мировым именем.

Гонка Баха Порталегре-500 проводится Клубом автомобильного спорта Португалии и включена в качестве одного из этапов в различные соревнования такие, как Португальский чемпионат внедорожников Водафони, Испанский чемпионат внедорожников, II Challenge Nissan (Испания), Кубок Tomaz Mello Breyner и Кубок RTP в категории внедорожников.

Время проведения: с 25 по 27 октября

Место проведения: Alentejo