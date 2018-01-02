Португалия: Banco Popular Portugal - продан

Тогда испанский Santander согласился купить Banco Popular за символическую цену в 1 евро.

Чтобы разрешить покупку, совет директоров Banco Santander увеличил капитал на 7 млрд евро, чтобы обеспечить капитал и необходимые условия, чтобы Banco Popular мог работать в обычном режиме.

Операция оказала влияние в Португалии, где Banco Popular имел филиал Banco Popular Portugal. Первоначально Santander также приобрел Banco Popular Portugal, но указал, что он будет продан и интегрирован в Santander Totta, включая его 1 тысячу сотрудников.

С тех пор ожидалось одобрение со стороны регуляторов и надзорных организаций, таких как ЕЦБ, которое имело место на прошлой неделе.

Сумма, за которую Santander продала Banco Popular Portugal банку Santander Totta, не разглашается.

Таким образом, Banco Popular Portugal «перестал существовать как юридическое лицо, все его права и обязанности передаются Banco Santander Totta».