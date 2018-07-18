Португалия: банк оштрафовали за самоуправство

А именно приговорил банк Santander Totta (BST) к выплате штрафа в размере 20 тыс. евро.

Поводом послужил тот факт, что банк самовольно, без предварительного согласия клиентов снимал с их счетов деньги, которые были зачислены ошибочно.

Судья TCRS Сержиу Мартиньш де Соуза отклонил апелляцию, ранее поданную BST против решения Центробанка Португалии, подтвердив требование выплатить 20 тыс. евро. Однако теперь банк вночь собирается обжаловать штраф, уже в Апелляционном суде.

TCRS осудил BST за совершение, в общей сложности, восьми нарушений, четыре из которых - по причине возмещения неверно начисленных сумм без предварительного разрешения клиентов (было признано, что три из этих четырех нарушений были совершены злонамеренно, а одно - по небрежности) и четыре (все - по небрежности) - по причине невозвращения денег вследствие рекламаций клиентов.

В своем административном решении ЦБ счел, что «BST мог потребовать возврата сумм только посредством судебных процессов, ссылаясь на необоснованное обогащение».

В этом случае речь идет об эпизодах с участием четырех клиентов BST.

Двое из них, из-за ошибки во вводе цифр номера счета, получили на свои счета суммы, предназначенные для других людей. В одном случае 31 мая 2013 г. было зачислено 976 евро, а в другом случае клиент в период с мая 2011-го по январь 2013 года необоснованно получал ежемесячную сумму, которая составляла около 50 евро, в целом - 1.036 евро.

Другая ситуация касается клиента, который пожаловался на три мошеннических использования своей кредитной карты, а банк сигнализировал о четвертом использовании, в связи с чем кредитовал на счет клиента 1.584 евро. Поскольку сумма, в конечном итоге, не была потрачена, банк отменил ее.

Другая рекламация касалась мошеннических переводов, совершенных бывшим сотрудником BST, который в сентябре 2010 года снял 8.331 евро со счета одного клиента и положил их на счет другого.

Также BST отозвал деньги со счета, на который они были необоснованно зачислены в ноябре 2012 года, а клиент пожаловался на то, что дебет был сделан без его предварительного разрешения.

При вынесении решения TCRS принял во внимание наличие у BST прецедентов, ссылаясь на существование 22 нарушений, в том числе аналогичного характера.