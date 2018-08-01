Португалия: банки отчитались о результатах

Среда, 01 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: банки отчитались о результатах

От убытков - к прибыли.

Так можно вкратце охарактеризовать текущую ситуацию трех крупнейших банков Португалии.

В первом полугодии Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp и BPI зафиксировали прибыль в размере 710,7 млн евро, хотя только год назад регистрировали убытки.

Наиболее значительную прибыль получил BPI, который выручил 121 млн евро от продажи акций Viacer, BPI Gestão de Ativos и BPI GIF.

Во всех трех банках доходы выросли, хотя и умеренно, за счет сокращения расходов и увеличения комиссий (за последние 12 месяцев - на 40 млн евро). Cогласно недавнему исследованию, португальцы платят в среднем в два раза больше банковских сборов по сравнению с соседями-испанцами.

Также наблюдаются улучшения в отношении активов, со снижением уровня не выплачиваемых кредитов (т.н. crédito malparado): в трех вышеуказанных банках - на 4.600 млн евро. Наибольшее снижение продемонстрировал BCP - порядка 2.100 млн евро, далее следует BPI с 1.400 млн евро. Между тем, отмечается рост в предоставлении новых кредитов.

Банк BCP, крупнейшим акционером которого является китайская группа Fosun, обнародовал стратегический план до 2021 года с амбициозными целевыми показателями роста в нескольких векторах. Так, Мигель Майя, новый исполнительный директор банка, намерен увеличить к 2021 году число своих клиентов до более чем 6 миллионов.

Одной из стратегий, принятых банками в последние годы для улучшения своих финансовых показателей, является сокращение сети филиалов в стране и численности персонала. Согласно опубликованным данным, три вышеуказанных банка в прошлом году закрыли 99 отделений и сократили 1.338 сотрудников.

В последнее время на доход банковского сектора оказывали влияние кризис и низкие процентные ставки, а также высокий уровень crédito malparado. «Доходы продолжают расти весьма умеренными темпами, а BCP даже снизил чистый процентный доход в Португалии», - заявил Альбину Оливейра, аналитик Patris Corretora.

CGD, несмотря на снижение консолидированного чистого процентного дохода на 2% из-за отрицательного эффекта обменного курса в Анголе и Макао, удалось увеличить деятельность на внутреннем рынке на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После трудных времен банки сосредотачиваются на устойчивом росте с сокращением расходов и увеличением рентабельности. Новый этап предусматривает более компактную структуру и выбор в пользу цифровых услуг, в частности, на мобильных устройствах. Так, CGD уже насчитывает около 2 миллионов активных клиентов в интернете, что соответствует 46%-ной доле на национальном рынке банковских онлайн-услуг.

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