Португалия: банкирша присвоила деньги клиентов

На скамье подсудимых - бывшая сотрудница банка BCP в Вила-Нова-де-Пойареш (Vila Nova de Poiares), которая обвиняется в присвоении 655 тыс. евро, находившихся на счетах клиентов, главным образом - пожилых людей и эмигрантов из Бразилии, Франции, США и других стран.

Второй ответчик - бывший муж банкирши, который, согласно обвинению прокуратуры, участвовал в предполагаемой схеме незаконного присвоения средств со счетов клиентов банка, в котором работала женщина.

44-летняя ответчица работала в BCP с 1997 по 2010 годы, когда она в одностороннем порядке расторгла договор о найме. В 2003 году женщина начала занимать должность менеджера по работе с клиентами в отделении банка в Вила-Нова-де-Пойареш, а с 2007 года совмещала эту должность с обязанностями заместителя коммерческого координатора.

Согласно прокуратуре, двое обвиняемых в 2003 году создали «схему для перемещения денежных средств, депонированных в банке BCP несколькими клиентами, без их ведома или согласия». При этом основной «мишенью» подсудимых были пожилые люди и эмигранты. «Пользуясь своим служебным положением и имея доступ к базе данных BCP, подсудимая присваивала суммы, осуществляя денежные переводы на собственный cчет и на счет своего мужа, а также на счет третьих лиц, к которым впоследствии получала доступ. Также ответчицей по собственной инициативе выдавались чеки и банковские карты, привязанные к счетам клиентов, как если бы они были запрошены вкладчиками. С их помощью ответчица несколько раз снимала наличные по 400 евро в день и совершала покупки на сотни евро в магазинах одежды, а также ювелирных и парфюмерных магазинах», говорится в обвинительном заключении.

В результате выявленной схемы пострадали более 20 человек. Ответчица обвиняется в совершении таких преступлений, как компьютерное мошенничество, преднамеренное злоупотребление доверием, подделка документов и отмывание денег.