Португалия: банкоматы - по новым правилам

Документ обязывает все банки принять ряд дополнительных мер безопасности в банкоматах.

Запланированные меры предусматривают, в частности, установку систем для окрашивания купюр чернилами. На это министр отвел 90 дней, а штраф за невыполнение достигает 30 тыс. евро.

Более того, до конца будущего года Эдуарду Кабрита обязал банки сменить банкоматы, которые не отвечают требуемым условиям безопасности.

Решение принято по итогам встреч министра с представителями банковского сектора.

В период с января по конец ноября этого года были уничтожены с использованием взрыва 175 банкоматов и украдены около двух миллионов евро.