Португалия: банковская оценка жилья бьет рекорды

Согласно им, банковская оценка (avaliação bancária) жилой недвижимости, в рамках прошений на получение кредита для покупки, в августе с.г. достигла рекордного значения за последнее десятилетие, составив, в среднем, 1.196 евро за квадратный метр, что на 9 евро больше, чем в июле.

В то же время, по сравнению с августом прошлого года средняя стоимость оценки жилья увеличилась на 74 евро, при этом более высокий рост (79 евро) отмечался относительно квартир, а не коттеджей (58 евро).

При этом самый высокий рост банковских оценок в годовом исчислении был зарегистрирован в Алгарве (9,6%), а самый низкий - в Алентежу (3,6%).

Касательно квартир - средняя банковская оценка в августе 2018 года достигла 1.252 евро за квадратный метр (м2), причем наибольшая стоимость (1.577 евро/м2) была зарегистрирована в Алгарве, а самая низкая - в Алентежу (1.012 евро/м2).

Применительно к коттеджам - средняя банковская оценка составляла 1.102 евро/м2, при этом самые высокие значения отмечались в столичном регионе Лиссабона (1.529 евро/м2) и Алгарве (1.454 евро/м2), а самые низкие - в Центральном регионе (962 евро/м2).

Увеличение банковской оценки жилой недвижимости наблюдается, по крайней мере, с января 2011 года, когда данный показатель начал анализироваться INE.

Тогда оценка составляла, в среднем 759 евро, что на 437 евро меньше по сравнению с августом с.г.