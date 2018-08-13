Португалия: бастуют почти все медсестры

Об этом сообщил руководитель Национальной федерации профсоюзов медсестер (FENSE) Жузе Коррейа Азеведу.

Младшие медсестры Национальной федерации профсоюзов медсестер (FENSE), который объединяет Независимый профессиональный союз медсестер (SIPE) и Союз медсестер (SE), протестуют против тупика в переговорах по коллективному договору, который возник год назад.

Жузе Коррейа Азеведу сообщил, что число бастующих превышает ожидания и отражает большое недовольство медицинских работников.

По словам Азеведу, в больнице Сан-Жуан в Порту количество бастующих достигло 96%, а в Больничном комплексе Центрального Лиссабона, который объединяет больницы С. Жузе Д. Эстефания и Санту-Антонио-душ-Капушуш - 93%.

«Например, в больнице Сан-Жуан 12 операционных будут закрыты в течение пяти дней, что повлечет отмену 400 операций», - подчеркнул лидер FENSE.

Медсестры требуют возобновить переговоры о коллективном трудовом договоре, создать специальную группу медсестер, в которую будут входить медсестры-специалисты.

Также забастовщики надеются на изменение сроков профессионального роста и увеличение тарифных ставок.

Профсоюзы гарантируют, что правила о предоставлении минимальных услуг гражданам во время забастовки будут соблюдены.